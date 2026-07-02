Супругам из Подмосковья напомнили о выплатах за долгие годы брака

Жители Московской области, отметившие 50 и более лет совместной жизни, имеют право на единовременную выплату к юбилею свадьбы. Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья.

В ведомстве уточнили, что размер выплаты увеличивается с каждой новой круглой датой. Так, супругам, прожившим вместе 50 лет, положено ₽5 тыс. За 55-летний юбилей выплачивают ₽6 тыс., за 60 лет брака — ₽7 тыс., за 65 лет — ₽8 тыс., а за 70 и более лет совместной жизни — ₽9 тыс.

Для получения меры поддержки достаточно один раз подать заявление. После этого выплаты к следующим юбилейным датам будут назначаться без повторного обращения.

По данным Министерства социального развития Московской области, этой мерой поддержки уже воспользовались 5 503 семьи региона.