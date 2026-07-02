Рособрнадзор разъяснил правило пересдачи ЕГЭ по иностранным языкам

Выпускникам, решившим пересдать Единый государственный экзамен по иностранному языку в дополнительные дни, аннулируют ранее полученные результаты сразу по двум частям экзамена — письменной и устной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор.

Выпускники 11-х классов, которые решили воспользоваться возможностью пересдать ЕГЭ по иностранному языку, должны учитывать важное правило. Как следует из письма Рособрнадзора, имеющегося в распоряжении ТАСС, при пересдаче отменяются результаты обеих частей экзамена — письменной и устной.

В ведомстве пояснили, что ЕГЭ по иностранному языку представляет собой единый экзамен, состоящий из двух разделов. Поэтому при повторной сдаче ранее полученные баллы полностью аннулируются независимо от того, какую часть выпускник выполнил лучше.

Также Рособрнадзор напомнил о порядке подачи заявления на пересдачу. Документы необходимо подать в те же сроки, которые действуют для остальных предметов: не раньше чем за шесть рабочих дней и не позднее чем за два рабочих дня до даты проведения экзамена.

Ранее сообщалось, что московские выпускники взяли максимум баллов по ЕГЭ.