КХЛ бьет НХЛ: олимпийский хоккей стартовал с сенсации

На Олимпиаде в Италии стартовал долгожданный хоккейный турнир. Впервые с Сочи в нем принимают участие игроки НХЛ. Первый же матч принес сенсационный результат. Скромная Словакия разнесла состоящую из заокеанских звезд Финляндию — 4:1.

Почему мы болеем за Словакию

Сборную России на Олимпиаду не пустили. Лидер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров считает, что турнир из-за этого нельзя считать полноценным, а его результат справедливым. Действительно, политическими методами был устранен один из претендентов на медали Олимпиады.

После начала СВО в Континентальной хоккейной лиге из европейских легионеров остались только словаки, за точечным исключением. Всего их около десятка, но для маленькой страны это существенное число, и их стало даже больше, чем было в сезоне 2021/22. Такую позицию стоит уважать.

Поскольку на Играх в Италии нет России, то логично поболеть за команду, в которой есть представители КХЛ. В Словакии таких трое — защитник Мартин Гернат («Локомотив»), нападающие Адам Ружичка («Спартак»), Адам Лишка («Северсталь»).

Фото: [ Адам Ружичка/ИИХФ ]

Все они на ведущих ролях в своих клубах. Габаритный Ружичка провел 117 матчей в НХЛ, в которых набрал 40 очков — неплохо, с учетом предоставлявшегося ему игрового времени. Однако игроком основы в «Калгари Флеймз» так и не стал и после нескольких сезонов за океаном отправился в «Спартак». В нынешнем сезоне он лучший бомбардир красно-белых с 40 (16+24) очками в 48 матчах.

32-летний Мартин Гернат был задрафтован «Эдмонтон Ойлерз», но в НХЛ из низших американских лиг не пробился. Наблюдая за бесконечными проблемами «Нефтяников» в обороне, можно предположить, что классного игрока они проглядели. С 2023 года Гернат играет за «Локомотив». В прошлом сезоне он выиграл Кубок Гагарина, в нынешнем — с отрывом лучший бомбардир команды среди защитников с 29 (11+18) очками.

Карьера Адама Лишки отличается от его коллег по сборной. В «Северсталь» он отправился в 19 лет еще в 2019 году. С тех пор так и играет за Череповец. В нынешнем сезоне на его счету 30 (16+14) баллов в 38 матчах — лучший в карьере результат в среднем по очкам за игру.

Что за команда Словакия

Фото: [ ИИХФ ]

В словацкой сборной есть некоторое количество игроков НХЛ, но никого из них нельзя отнести к первостатейным звездам. Лидер нападения — 21-летний Юрай Слафковски из «Монреаль Канадиенс». Четыре года назад на Играх в Пекине совсем юный форвард стал главным открытием хоккейного турнира Олимпиады: забросил семь шайб и помог Словакии забрать бронзу. После этого «Монреаль» немедленно выбрал габаритного нападающего под первым номером на драфте-2022. В двух предыдущих сезонах он выбивал 50+ очков, в нынешнем наверняка этот результат превзойдет (у него уже 45 баллов в 57 матчах). Это очень приличные показатели, но нельзя сказать, что Юрай является игроком, который определяет игру «Монреаля». Кстати, в последних матчах за «Канадиенс» Слафковски играл в одном звене с дебютантом НХЛ Иваном Демидовым, у которого в активе на одно очко больше.

В атаке есть еще проводящие первый сезон в НХЛ Далибор Дворски и Павол Регенда, в защите — крепкие Эрик Чернак, Мартин Фехервари и талантливый Шимон Немец, есть еще несколько хоккеистов с опытом игры в сильнейшей лиге мира.

Довольно скромно на фоне финской команды, в которой есть Микко Рантанен, Роопе Хинтц, Себастьян Ахо, Арттури Лехконен, Антон Лунделл, Миро Хейсканен. Не из НХЛ в этой команде только седьмой защитник команды Мико Лехтонен.

Как это было

Фото: [ ИИХФ ]

Юрай Слафковски открыл счет в первом периоде, Еели Толванен сравнял во втором. В середине третьего Дворски вывел Словакию вперед, причем форварду «Сент-Луис Блюз» ассистировали два игрока КХЛ — Гернат и Лишка. Через три минуты Словакия реализовала большинство — Слафковски довел свое количество голов на Олимпиадах до девяти. В концовке финны сняли вратаря и получили еще одну шайбу в свои ворота — отличился спартаковец Ружичка. Таким образом, все три игрока КХЛ набрали по результативному баллу.

Одним из героев матча стал 24-летний голкипер Самуэль Главай. Он считается третьим вратарем «Миннесота Уайлд», но пока играет в АХЛ. Главай отразил 39 бросков. При этом нужно признать, что финские звезды практически весь матч выглядели очень нервно, а в целом сборная Суоми сыгранностью не блеснула.

Словакия же, напротив, надежно сыграла в обороне, а в атаке хладнокровно использовала свои шансы.

Что дальше

Убедительная победа дает словакам хорошие шансы на проход в четвертьфинал. На групповом этапе сборной предстоит сыграть со Швецией и Италией, очевидным аутсайдером группы. Впрочем, «Тре Крунур» потребовалось немало времени, чтобы сломить итальянскую оборону (5:2).

В четверг, 12 февраля, пройдут первые матчи в двух других группах. Безусловно, наибольший интерес вызывает игра Чехии и Канады.