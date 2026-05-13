АИ-95 под ударом: россияне стали больше потреблять бензина, а НПЗ могут встать

Слова о дефиците бензина в рознице сейчас — это скорее тревожный звонок, а не приговор. Эксперт Игорь Юшков поясняет: на самих заправках и топливных базах бензин пока есть, и паниковать автомобилистам рано. Ситуация с дисбалансом на бирже говорит о напряжении в оптовом сегменте, но напрямую на обычного потребителя не проецируется. Однако розовый цвет в отчетах не должен убаюкивать — проблема не придумана, она просто смещена во времени и структуре. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По его словам, корень грядущих сложностей — в долгосрочном тренде. Россияне с каждым годом потребляют все больше топлива, и внутри бензиновой корзины особенно быстро растет спрос на АИ-95. Причина банальна: автопарк обновляется, а современные машины, как правило, «кушают» именно 95-й. Теперь наложите на это скорый отпускной сезон с его взрывным ростом поездок и внутренним автотуризмом — и получите гремучую смесь. Отрасль готовится к возможному рекорду потребления, но главная угроза даже не в туристах.

Эксперт пояснил, что самый опасный фактор — внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов из-за повреждений. В отличие от дизеля, которого мы производим с запасом, бензиновая арифметика жестока: даже в обычный год почти 90% всего произведенного бензина уходило на внутренний рынок, а сейчас экспорт и вовсе запрещен. То есть любая внезапная остановка НПЗ сразу бьет по объемам, доступным внутри страны. Правительство, впрочем, подготовилось: еще в прошлом году отменили импортную пошлину на бензин и наладили схему с белорусскими заводами — мы даем им больше нефти, они возвращают готовым топливом. Механизмы работают, но их прочность упирается в одну уязвимую точку — физическую сохранность российских НПЗ. Пока с ней порядок, бензин на заправках будет. Но риск дефицита превратился из теоретического в операционный: не «есть ли топливо», а «остановят ли завод завтра».

Ранее сообщалось, что стоимость бензина в России продолжает расти.