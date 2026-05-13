Более 190 предложений: работодатели Нижегородской области ищут студентов через целевой набор

Студентам Нижегородской области выпал реальный шанс учиться без страха остаться без работы после выпуска. Речь о программе целевого обучения в рамках нацпроекта «Кадры» — механизм прост и прозрачен: будущий специалист заключает договор с конкретным работодателем, учится бесплатно, получает от компании дополнительные выплаты, проходит практику прямо на месте будущей работы и в итоге выходит с дипломом, который уже обеспечен первым рабочим местом. На сегодня 80 с лишним региональных работодателей разместили 190 целевых предложений, и список будет только расти. Больше всего вакансий — в образовании, здравоохранении, сельском хозяйстве, промышленности и на транспорте. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

В Нижегородской области сегодня востребованы инженеры-технологи, конструкторы, слесари, сварщики, электрики, токари, механики. В больницы требуются врачи общей практики, средний и младший медперсонал. Школам и детским садам нужны учителя и воспитатели, транспортной отрасли — водители. Министр демографии региона Игорь Пантюхин подчеркивает: в 2025 году молодежь сама чаще всего выбирала именно медицину, педагогику и инженерные специальности — то есть спрос и предложение наконец встретились.

Чтобы принять участие, нужно зайти на портал «Работа России» через «Госуслуги», открыть раздел «Целевое обучение» и отфильтровать предложения по вузу, специальности и региону. Подать заявку можно прямо на сайте в электронном виде либо старым добрым способом — бумажным письмом работодателю или в учебное заведение. Есть нюанс: прямо сейчас договоры заключают только с теми, кто уже учится. Абитуриентам придется подождать до 10 июня, пока компании окончательно разместят все свои предложения.

Кроме того, и. о. директора областного кадрового центра Елена Видяева добавила важный момент: отбор на целевые места проводит сам вуз по сумме баллов, но работодатель вправе накинуть до пяти бонусных баллов за участие в его профориентационных мероприятиях. То есть сходить на день открытых дверей или экскурсию на завод — не просто любопытство, а реальный шанс повысить свой проходной балл. Умная система, которая выгодна всем: студент получает не абстрактную корочку, а гарантированный старт карьеры, а бизнес — мотивированного специалиста, знакомого с производством с первого курса.

