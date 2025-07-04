Клубы торопят РФС, РПЛ обсуждает 15 команд в лиге: чем закончится дело с возможным исключением «Торпедо»

Нынешнее межсезонье выдалось невероятно сложным для Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ). До сих пор невозможно назвать точное число участников РПЛ, хотя до старта нового сезона осталось чуть более двух недель.

Ворох проблем

На российский футбол обрушились скандалы и проблемы невиданной плотности.

Вначале обанкротились «Химки». К моменту, когда об этом стало окончательно известно, уже стартовали стыковые матчи, что внесло дополнительную путаницу. «Пари НН» по сумме двух игр уступили ФК «Сочи» и по спортивному принципу должны были покинуть РПЛ. Спустя две недели им вернули место в высшем дивизионе как команде с наиболее высоким рейтингом по итогам прошлого сезона.

Уже сам состав пар стыковых матчей вызывал вопросы. Так, занявший 15-е место в РПЛ «Оренбург» не смог побороться за право остаться в высшем дивизионе, а пятая команда Первой лиги «Сочи» эту возможность получила и реализовала ее. При этом многие считают, что «Пари НН» в стыковых матчах не имел должной мотивации, так как по всем раскладам должен был в любом случае занять место «Химок».

Далее разразился скандал с «Торпедо». На владельца команды Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова завели уголовное дело по подозрению в даче взятки футбольному арбитру. Перед автозаводцами замаячила перспектива исключения из РПЛ. Решение вопроса зависит от выводов правоохранительных органов, и ждать его можно неопределенно долгое время.

Наконец, игрока «Сочи» Владимира Писарского заподозрили в ставках на матч с участием своей команды. В этом случае, правда, речь об исключении клуба из РПЛ, скорее всего, не идет, так как в деле замешан отдельный футболист, а не руководство клуба.

Зона турбулентности

Несмотря на арест собственника клуба и его гендиректора, «Торпедо» продолжает готовиться к сезону в РПЛ: проводит контрольные матчи, занимается комплектованием состава. В соцсетях клуба опубликовали свидетельство, выданное «Торпедо» как члену Ассоциации футбольных клубов «Российская премьер-лига».

Фото: [ ФК «Торпедо» ]

Но генсек РФС Максим Митрофанов заявил, что «Торпедо» может быть исключено как до начала чемпионата, так и по ходу турнира, если правоохранители сделают соответствующие выводы, а КДК РФС примет решение об исключении. В этом случае в РПЛ останется 15 команд. Даже если «Торпедо» исключат в ближайшее время, экстренную замену делать не будут.

Митрофанов рассказал «ВсеПроСпорт», что клубы РПЛ торопят РФС с решением — от него зависят и их собственные планы подготовки.

«Но лига понимает, что мы должны принимать решение обоснованно, а не потому, что хочется его принять. Это же несправедливо принимать решение просто так, нужна соответствующая фактура. Решение серьезное», — отметил Митрофанов.

РПЛ нацелена на то, чтобы в лиге играли 16 команд. Президент РПЛ Александр Алаев отметил, что с коммерческой и репутационной точек зрения важно проведение всех запланированных 240 матчей. КДК может принять решение за пару дней, но пока нет фактуры, ничто не сдвинется.

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев, занимающий эту должность уже 18 лет, отметил, что не припомнит такого тяжелого времени для российского футбола — с большим количеством проблем и нестандартных ситуаций.

Теория заговора

Конспирологические объяснения скандала вокруг «Торпедо» появились сразу же после его начала. «Торпедо» — культовый клуб. Считалось, что с 60-х за него болеет вся столичная либеральная интеллигенция, противопоставляя команду Эдуарда Стрельцова, Валентина Иванова и Валерия Воронина ведомственным ЦСКА и «Динамо» и слишком «народному» «Спартаку».

Фото: [ ФК «Торпедо» ]

«Я с детства являюсь болельщиком „Торпедо“ и всегда нахожусь в курсе последних новостей из жизни клуба. Признаюсь, искренне переживаю, читая новости о том, что нашу команду могут лишить завоеванного в честной спортивной борьбе права выступить в премьер-лиге в следующем сезоне», — заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Выступила в поддержку «Торпедо» и двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова, заявившая, что убрать «Торпедо» — «это все равно что разрезать живого человека».

Другие авторитетные болельщики «Торпедо» заявляли, что против клуба сознательно организовали кампанию, но выгодополучателей не называли.