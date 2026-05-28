В четверг, 28 мая, жители Челябинска стали свидетелями необычного явления. На дорогах города появилась белая пена неизвестного происхождения. Что именно это за вещество — пока никто не знает, сообщил kursdela.biz. Некоторые читатели предполагают, что в областном центре начали мыть дороги с использованием специальной химии.

По информации издания, пену заметили в разных районах города. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, которые попали в Сеть, необычный налет обнаружили на улице Овчинникова, а также на пересечении улицы Братьев Кашириных с улицей Молодогвардейцев.

По данным издания, странное вещество зафиксировали на перекрестке улиц Блюхера и Курчатова. К настоящему моменту количество пены на дорогах заметно сократилось. Официальных комментариев от городских служб пока не поступало.

По информации издания, днем 27 мая Челябинск оказался во власти мощного шторма. Город накрыло сразу несколькими стихиями: ливнем, шквалистым ветром, пылевой бурей и грозой. В разных районах фиксировали серьезные последствия непогоды: падения деревьев, повреждения зданий и перебои с электроснабжением. Коммунальные службы и спасатели продолжают ликвидировать последствия разгула стихии.

