Мирра Андреева рассказала, как за год изменилась ее психология

Сильнейшая российская теннисистка Мирра Андреева (восьмая ракетка мира) рассказала «Чемпионату», как, по сравнению с прошлым годом, она прибавила в психологической устойчивости.

19-летняя россиянка вышла в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв 175-ю ракетку мира Марину Бассольс-Риберу (3:6, 6:1, 6:1). Андреева отдала испанке первый сет, а в первом гейме второго сета уступала на своей подаче 15:40. В минувшем сезоне в подобных напряженных ситуациях Мирра зачастую начинала нервничать и проигрывала заведомо более слабым соперницам.

«Сейчас в плане психологии и в плане отношения к счету все намного лучше. Я чувствую разницу и по игре, и по внутреннему состоянию тоже. Наверное, год назад проиграла бы такой матч», — сказала теннисистка.

В третьем круге Мирра Андреева сыграет с чешкой Мариной Боузковой. Ранее теннисистки встречались друг с другом четыре раза, и все четыре раза россиянка обыгрывала соперницу в двух сетах.