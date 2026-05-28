Киевский режим уклоняется от мирного урегулирования, опасаясь неизбежной ответственности за последствия своей антироссийской политики, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Выступая на неформальной встрече секретарей совбезов стран СНГ в рамках I Международного форума по безопасности в Подмосковье, он подчеркнул: именно страх перед необходимостью разбираться с катастрофическими итогами заставляет Киев затягивать конфликт.

Шойгу констатировал, что российско-американская мирная инициатива по Украине пробуксовывает прежде всего из-за отсутствия у Киева политической воли к прекращению огня и постоянного стремления к эскалации. По его словам, кто-то связывает это с влиянием британской и еэсовской «партии войны», однако существует и другой, более весомый фактор.

«Как только прекратятся боевые действия, киевскому режиму придется разбираться с последствиями его антироссийской авантюры», — заявил секретарь Совбеза РФ.

Одним из самых тяжелых последствий он назвал демографический кризис на Украине. Шойгу привел конкретные показатели: «В 1991 году на Украине проживало 52 млн человек. Сегодня осталось, по оптимистичным оценкам, 25-27 млн, а по реалистичным — 20. Больше трети — пенсионеры. Самое мягкое определение всему этому — демографический кризис».

Секретарь Совбеза добавил, что украинский бюджет полностью зависит от западных вливаний, и в отсутствие боевых действий финансирование иссякнет.

«А денег без войны никто не выделит — надо это четко понимать», — подчеркнул он.

Шойгу также обрисовал удручающую экономическую картину: в 2025 году дефицит торгового баланса Украины достиг почти 45 миллиардов долларов, а только за первый квартал 2026-го — превысил 13 миллиардов. Государственный долг уже перешагнул отметку в 100% ВВП и превысил 215 миллиардов долларов.