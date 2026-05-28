Украинское население массово возвращается к русскому языку. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу на неформальной встрече секретарей совбезов в формате СНГ, которая прошла в рамках I Международного форума по безопасности в Московской области, сообщил ТАСС.

Согласно заявлению Сергея Шойгу, жители Украины в массовом порядке вновь начинают использовать русский язык в повседневной жизни. Как отметил секретарь Совбеза РФ, 9 мая самым востребованным запросом в украинском сегменте интернета стал «Парад Победы», и введен он был именно на русском языке. Данная тенденция, по словам Шойгу, вызывает серьезное беспокойство у местных чиновников.

«Хочу еще раз подчеркнуть: мы выступаем за мир и предлагаем его. И понимаем, что в интересах населения, проживающего на Украине, перейти к долгосрочному мирному урегулированию. Но для этого надо отвергнуть конфронтацию и неонацистскую русофобскую идеологию», — подчеркнул он.

Секретарь Совбеза РФ отметил, что граждане Украины в память о Великой Победе возлагали цветы к памятникам, расположенным в Херсоне, Киеве, Харькове и Днепропетровске.

«В последнее время на Украине чиновники все чаще бьют тревогу — идет масштабный возврат населения к русскому языку, к прошлому, к корням. Самым популярным запросом в украинском Google 9 мая стал „Парад Победы“, и запрос этот делался на русском языке», — указал секретарь Совбеза РФ.

Ранее сообщалось, что президент Путин на форуме в Подмосковье отметил негативное влияние региональной эскалации на весь мир.