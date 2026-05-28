Путин на форуме в Подмосковье назвал распространение ядерного оружия и киберпреступность серьезной опасностью

Президент России Владимир Путин обратился к участникам Международного форума по безопасности, который открылся в Подмосковье. Масштабное мероприятие, организованное под эгидой Совета безопасности РФ, проходит с 26 по 29 мая на площадке многофункционального комплекса «Лайв Арена» в Одинцовском городском округе. Форум объединил около 150 международных делегаций, а общее число участников составило порядка 5 тысяч человек.

«Как и ранее, серьезную опасность для всех без исключения государств представляют международный терроризм, риски неконтролируемого распространения ядерного оружия, экстремизм, наркобизнес и киберпреступность», — подчеркнул президент.

Российский лидер также заявил, что Москва выступает за максимально тесное взаимодействие в сфере безопасности — как на региональном, так и на глобальном уровне. Он особо отметил важность соблюдения принципа равной и неделимой безопасности для всех участников международных отношений.