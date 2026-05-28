Подмосковные учителя подали более 500 заявок на выплату по аренде жилья

С начала 2026 года в Подмосковье подали 500 заявлений на получение электронной выплаты педагогическим работникам по аренде жилья, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Выплату могут оформить учителя-предметники, преподающие наиболее востребованные дисциплины: математику, русский язык, физику, информатику, биологию и химию, а также учителя начальных классов. Для этого им нужно работать не менее чем на 1,5 ставки (для учителей начальных классов — не менее 25 часов). Кроме того, они и члены их семей не должны иметь в собственности или по договору социального найма жилые помещения на территории региона.

