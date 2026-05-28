В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке

Утром в четверг, 28 мая, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них было зафиксировано более 1,4 млн автомобилей, что на 44,2% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдается на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Варшавском шоссе. Кроме того, пробки есть на Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Жителей призвали соблюдать осторожность за рулем и не отвлекаться на телефон, а также соблюдать скоростной режим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.