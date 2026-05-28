Представители США прибыли на XIV встречу по безопасности в Московской области

На площадке проведения XIV международной встречи высоких представителей по вопросам безопасности, зафиксировал прибытие сотрудников посольства США в Москве. Об этом информирует ТАСС .

В зале, где состоится ключевое событие форума, подготовлены именные места для двух американских дипломатов — Эрика Джордана и Питера Томаса Слоана. Журналист убедился в их присутствии на площадке лично. Ранее участие представителей США в данном мероприятии официально не анонсировалось. Форум традиционно объединяет высоких гостей из более чем 100 стран, а доля международных делегатов в этом году превысила 75% от общего числа участников.

Затраты на организацию встреч, по предварительным данным, составили 48,5 млн руб. Рост числа двусторонних переговоров на полях форума относительно предыдущего года увеличился на 23,5%. Дипломаты Джордан и Слоан уже заняли свои места перед началом пленарной сессии.