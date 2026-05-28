Какие улицы Павловского Посада приведут в порядок: список локаций и сроки работ

ВРИП главы Павлово‑Посадского округа Сергей Балашов 27 мая провел объезд Павловского Посада вместе с представителями профильных служб. В ходе проверки выявили ряд проблем и выдали поручения по их устранению.

На улице Кирова, 93, обсудили с жильцами состояние крыши дома: текущий ремонт должны выполнить за две недели, также проведут обследование на аварийность. Помимо этого, за тот же срок обещают сделать ямочный ремонт во дворе, рассматривают установку «лежачего полицейского», решают вопросы с просевшим люком и аварийным деревом.

На других улицах округа поставили задачи по окосу травы, уборке мусора, смета и порубочных остатков. В частности, работы запланированы на улицах Интернациональной, Кузьмина, Чехова, в Усовском переулке, квартале Первомайском, у Лицея (1 Мая, 1) и «Сити Центра». На 1‑м переулке 1 Мая покрасят лавочки, тротуары, детские площадки и окосят траву. Также приведут в порядок территорию у колодца на улице Сенной после работ Мособлводоканала.

Контроль за исполнением поручений остается в приоритете.