«Локомотив» хочет приобрести у «Ахмата» форварда сборной России

У железнодорожников наметились проблемы в линии атаки. Николай Комличенко получил серьезную травму и пропустит как минимум пару месяцев в следующем сезоне. Дмитрий Воробьев может покинуть «Локомотив» — интерес к форварду проявляют «Зенит» и «Спартак», а переговоры по новому контракту продвигаются тяжело.

29-летний воспитанник «Спартака» Мелкадзе ярко проявил себя в прошлом сезоне. В его активе 7+4 в 28 матчах РПЛ, а также много полезной черновой работы на команду. Весной нападающий дебютировал в составе сборной России.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €1,8 млн.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, кому из игроков топ-клубов РПЛ стоит сменить команду.