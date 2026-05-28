«Мир взаимосвязан»: на форуме в Подмосковье президент Путин отметил, что эскалация в отдельных регионах влияет на всех

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам Международного форума по безопасности, который проходит в Московской области. В своей речи глава государства затронул тему глобальной взаимосвязанности современного мира. Он подчеркнул, что эскалация напряженности в любом регионе планеты так или иначе сказывается на всех странах без исключения, сообщил ТАСС.

Президент также указал, что неблагоприятное влияние региональной эскалации ощущают на себе даже те страны, которые находятся далеко от зон прямых конфликтов. Именно поэтому, подчеркнул он, так важно стремиться к деэскалации и укреплению системы глобальной безопасности.

«Современный мир взаимозависим и взаимосвязан, поэтому эскалация напряженности в отдельных регионах оказывает неблагоприятное влияние на все мировое сообщество», — подчеркнул глава российского государства.

