Конец норвежской сказки, непробиваемый Сафонов, «Реал» убрал «МанСити»: обзор Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов УЕФА определились четыре первых четвертьфиналиста. Борьбу за главный еврокубок продолжат «Реал», «ПСЖ», «Арсенал» и «Спортинг».

Выдающийся камбэк «Спортинга»

Норвежский «Буде-Глимт» приехал в Лиссабон, имея преимущество в три мяча. «Спортинг» с первых минут обрушил атаки на ворота Никиты Хайкина. В первом тайме Гонсалу Инасиу забил после розыгрыша углового, а после перерыва Педру Гонсалвеш и Луис Суарес сравняли счет по итогам двух матчей.

Едва началось дополнительное время, как отличился Максимилиано Араухо, а в самой концовке овертайма Рафаэл Нел лишил «Буде-Глимт» последней надежды затянуть противостояние в серию пенальти. «Спортинг» стал всего пятой командой в истории Лиги чемпионов, сумевшей отыграть разницу в три и более мяча после первого матча.

«Мы не играли в футбол, мы играли с оглядкой на значимость момента, и она оказалась для нас непосильной. «Спортинг» просто вышел на поле, не оглядываясь ни на что, в то время как мы с первого же касания думали о последствиях. Это сделало нас пассивными», — признал поражение главный тренер «Буде-Глимт» Кьетиль Кнутсен.

Впрочем, норвежский клуб в любом случае добился исторического успеха, пробившись в число 16 лучших клубов Европы.

«Реал» вновь побил «Манчестер Сити»

Фото: [ УЕФА ]

Домашняя победа «Реала» над «МанСити» (3:0) казалась отчасти несправедливой: в Мадриде команда Пепа Гвардиолы атаковала больше, а мадридцы реализовали практически все, что создали. Казалось, дома «горожане» постараются взять реванш.

Однако все пошло не так. «Манчестер Сити» вновь много атаковал, но получил мяч в свои ворота. Более того, хозяева остались в меньшинстве: Бернарду Силва сыграл рукой на линии ворот, а Винисиус Жуниор хладнокровно реализовал пенальти.

Еще в первом тайме Эрлинг Холанд сравнял счет, а после перерыва «МанСити» продолжал давить даже в меньшинстве. Получилось все, как в первом матче: англичане никак не могли забить, а «Реал», лишь изредка переходивший через середину поля, добил соперника — дубль на счету Винисиуса Жуниора. Гвардиоле после матча оставалось только восхититься игрой голкипера «Реала» Тибо Куртуа.

Сафонов и Кварацхелия феерят в ПСЖ

Фото: [ УЕФА ]

ПСЖ мог спокойно чувствовать себя в ответном матче с «Челси» после домашней победы (5:2). Однако парижане не стали отсиживаться в обороне, и уже к 15-й минуте забили два — фирменным ударом счет открыл Хвича Кварацхелия, второй положил Бредли Барколя.

Грузинский вингер стал главным героем противостояния с «Челси». В Париже он, выйдя на замену, переломил игру своими 2+1 и обеспечил команде спокойствие перед ответной игрой. В лондонском матче Кварацхелия вновь был признан лучшим игроком матча.

Все было решено, и во втором тайме Сенни Маюлю подвел черту — 3:0.

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов в этом матче потрудился на славу: совершил девять сэйвов и начал первую голевую атаку команды.

Спокойная победа «Арсенала»

Фото: [ УЕФА ]

Лондонский «Арсенал» после гостевой ничьей (1:1) чувствовал себя фаворитом в противостоянии с леверкузенским «Байером». С первых минут вратарь гостей Янис Бласвих пребывал в постоянном напряжении. Долгое время «Байеру» удавалось сдерживать атаки лондонцев, а голкипер потащил несколько опасных ударов.

Однако в конце первого тайма «Арсеналу» удалась красивая атака с розыгрышем мяча в одно касание, которую завершил Эберечи Эзе. После перерыва Деклан Райс забил второй, и «Арсенал» без особых нервов довел матч до победной концовки — 2:0.