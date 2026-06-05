На Международной космической станции зафиксирована растущая утечка воздуха — прямо в российском сегменте. Астронавтам НАСА дали команду срочно перейти на корабль эвакуации и быть готовыми покинуть орбиту в любой момент. Русские члены экипажа пытаются заткнуть дыру, но ситуация остается критической. Об этом сообщает Reuters.

На борту МКС случилась внештатная ситуация. В пятницу, 5 июня, астронавтам было приказано укрыться в своем корабле и подготовиться к возможной эвакуации. Причина — негерметичность в российском сегменте станции. Утечка воздуха, которая была известна и раньше, внезапно усилилась. В то время как американские коллеги закрылись в спасательной капсуле, российские космонавты остались в зоне разгерметизации, пытаясь устранить проблему.

Для экипажа МКС это серьезный сигнал. Обычные «дыхательные» утечки случаются, но если они растут — станция может потерять атмосферу. В худшем случае космонавтам и астронавтам придется экстренно покинуть орбитальную лабораторию. Пока решение об эвакуации не принято, но НАСА действует на опережение. Американский сегмент изолирован, люди переведены в «безопасную гавань». Российские специалисты на Земле срочно анализируют телеметрию.

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