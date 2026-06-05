Банно-хозяйственный комплекс для подопечных психоневрологического интерната построили наполовину в Орехово-Зуево

Банно-хозяйственный комплекс для подопечных психоневрологического интерната «Добрый дом „Куровской“ в Орехово-Зуево построили уже наполовину. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Объект возводится в рамках госпрограммы. Сейчас здесь ведутся работы по устройству фасада и монтажу внутренних инженерных коммуникаций. Завершить строительство планируется к концу текущего года.

В состав комплекса войдут баня общего назначения второго разряда и хозяйственный склад. В бане обустроят помывочные и душевые, но в целях безопасности не будет парилок. Баня рассчитана на 50 мест. Складское помещение рассчитано на хранение пищевых продуктов и непродовольственных товаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Ленинском округе к концу 2026 года построят современный акватермальный комплекс.