Борьба на несколько часов: урологи в Красногорске спасли жизнь пациенту с редкой патологией

В Красногорскую клиническую больницу обратился 38-летний мужчина с необычной жалобой: болезненная эрекция не проходила в течение нескольких часов. Врачи диагностировали редкое состояние — ишемический приапизм, при котором нарушается отток крови из полового члена. Промедление грозило необратимыми повреждениями тканей, пишет REGIONS .

Уролог Александр Югай определил у пациента ишемический приапизм. Патология возникает, когда кровь застаивается, не находя выхода. В числе возможных причин — болезни крови, инфекции, метаболические нарушения, нейрогенные расстройства, опухоли, травмы и тромбоэмболия.

Без своевременной помощи застой приводит к необратимому повреждению тканей и потере функции органа.

Заведующий урологическим отделением Петр Сысоев рассказал: ключевую роль сыграла скорость реакции. Врачи провели процедуру отмывания кавернозных тел, чтобы восстановить нормальный кровоток. Манипуляция прошла успешно, патологическое состояние устранили, осложнений удалось избежать.

Сейчас пациент чувствует себя удовлетворительно и остается под наблюдением медиков.

В больнице подчеркивают: обычные физиологические реакции при определенных обстоятельствах могут обернуться серьезной угрозой. Медики настоятельно советуют не игнорировать длительные или болезненные симптомы и не пытаться справиться с проблемой самостоятельно.

Жители округа могут пройти бесплатную диспансеризацию и профилактические осмотры в поликлиниках по месту прикрепления. Самозапись — на портале «Здоровье» или по телефону 122.