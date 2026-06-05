Квест «Город пЕРемен» пройдет в Королеве в выходные

Ранее аналогичные квесты прошли в Видном и Балашихе. В их рамках участникам нужно было пройти по маршруту перемен — объектам, которые были построены, реконструированы или благоустроены по Народной программе.

«Перед каждым квестом синоптики нас пугали — обещали ураганы и ливни. Но каждый раз погода оказывалась идеальной. В Видном — солнце, в Балашихе — тоже. Для нашей команды это прямо как знак свыше о том, что этот квест нужен людям. И сейчас после того, как мы получили обратную связь, мы в этом убедились. Нам присылают сотни благодарностей. Читать такое очень приятно», — рассказала руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Подмосковья Диана Алумянц.

Для участия в квесте нужно собрать команду от 1 до 5 человек и зарегистрироваться на сайте проекта. Все участники получат стартовые сувениры, а те, кто финиширует с результатом от 100 баллов — фирменный мерч от организаторов. Кроме того, финалистам и победителям вручат флаеры и сертификаты, умные мини-колонки. В число участников квеста в Королеве войдет трехкратный чемпион мира и Европы по каратэ, мастер спорта международного класса Рамил Гасанов.