Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, предложил зафиксировать действующий порог выручки для перехода на упрощенную систему налогообложения. По его словам, дальнейшее снижение этого показателя, который сейчас составляет 20 миллионов рублей, можно отложить, передает РИА Новости .

«Дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС можно отложить и зафиксировать его на текущем уровне», — сказал Путин.

Эти слова вызвали в зале волну аплодисментов. Президент отметил, что ожидал именно такой реакции. Он также добавил, что сильная суверенная страна не может быть закрытой, и подчеркнул необходимость наращивать связи с партнерами и расширять кооперацию, хотя жизнь и показала, что ключевую продукцию Россия должна производить самостоятельно.