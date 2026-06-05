«Дофаминовая яма» вместо пользы: Петр Дранга призвал отказаться от коротких видео в соцсетях и лечиться театром

Известный российский музыкант, аккордеонист-виртуоз Петр Дранга высказался о вреде коротких видео в социальных сетях, сообщает Super. Он заявил, что массовое увлечение рилсами* и шортсами негативно сказывается на способности людей концентрироваться и воспринимать информацию.

Дранга назвал формат таких роликов «дофаминовой ямой», которая, по его словам, не приносит никакой пользы, а лишь разрушает внимание. Он подчеркнул, что привычка потреблять контент маленькими фрагментами делает современного человека неспособным удерживать фокус на чем-то одном дольше нескольких секунд. В качестве «лекарства» от этой «болезни» Дранга предложил театр.

«Театр вылечит вас от многих недугов, которые присущи современному миру, от того же СДВГ, просмотра бесконечных пятнадцатисекундных рилсов», — сказал Петр.

Дранга уверен, что искусство в целом — и театр, и музыка — является лучшей альтернативой бессмысленному потреблению коротких роликов. Он призвал слушателей и зрителей больше времени уделять живому искусству, которое развивает мышление, помогает глубже воспринимать информацию и лучше понимать окружающий мир.

Ранее Петр Дранга призвал изменить роль оркестровых музыкантов.

*является продуктом компании Meta, признанной в РФ экстремистской запрещенной организацией.