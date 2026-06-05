Что можно сеять на рассаду и сажать 6 июня 2026 года по лунному календарю
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
6 июня 2026 года — идеальный день для того, чтобы отложить лопату в сторону и заняться наведением порядка на участке. В субботу ночное светило находится в фазе убывающей Луны (освещенность ~70%) и пребывает в знаке Водолея, который считается бесплодным.
Энергия этого дня направляет соки растений к корням, что благоприятно для ухода, но не для новых посадок. Сеянцы, взошедшие под знаком Водолея, вырастут хилыми и дадут низкий урожай, а посаженные растения будут плохо приживаться.
Водолей — знак творчества и свободы, поэтому сегодняшний день отлично подходит для экспериментов в декоративном садоводстве и смелых решений по формированию ландшафта.
Работы в огороде
Главное правило 6 июня — никаких посевов и посадок овощных культур. Сейчас лучшее время для тщательного ухода за тем, что уже растет:
- Прополка и прореживание всходов: Водолей — время избавляться от лишнего. Сорняки, удаленные сегодня, долго не вернутся, а прореживание грядок пойдет на пользу основным культурам.
- Борьба с вредителями и болезнями: Проведите профилактическое опрыскивание сада и огорода. Водолей особенно эффективен в борьбе с вредителями, обитающими в почве.
- Работа с почвой: Занимайтесь рыхлением, окучиванием, перекопкой и подготовкой грядок к будущим посадкам.
- Сбор урожая и заготовки: Это идеальный день для уборки урожая на длительное хранение, сбора семян и закладки корнеплодов на семенники. Также отличное время для консервирования, соления и квашения.
Уход за плодовыми и ягодными деревьями
Для сада 6 июня — день хирургической точности. Энергия знака благоприятствует любым работам, связанным с формированием и оздоровлением:
- Формирующая и санитарная обрезка: Удаляйте сухие, больные и загущающие крону ветви, а также лишнюю поросль.
- Прищипка и пасынкование: Формируйте томаты и огурцы — сейчас они легче переносят такое вмешательство.
- Стрижка газона: Постриженный сегодня газон будет дольше радовать аккуратным видом.
Работы с цветами
Для декоративного сада 6 июня — один из лучших дней месяца! Если посаженные растения выживут в этот непростой день, они порадуют невероятной красотой цветов и крепкими стеблями.
- Посадка декоративных культур: Можно экспериментировать с посадкой роз, клематисов и других красивоцветущих кустарников.
- Срезка цветов: Букеты, составленные сегодня, будут долго стоять в вазе, сохраняя свежесть.
Что лучше отложить
- Посадку и посев овощных культур: Посеянные сегодня, они дадут слабые, чахлые растения, которые плохо плодоносят.
- Пересадку и пикировку: Растения будут долго болеть и плохо приживаться на новом месте.
Общие рекомендации
Благоприятно:
- Прополка, рыхление, окучивание, перекопка почвы
- Опрыскивание от вредителей и болезней
- Формирование кроны, обрезка, прищипка и пасынкование
- Сбор урожая на длительное хранение и на семена
- Домашние заготовки (консервирование, соление, квашение)
- Срезка цветов
- Укладка газона, стрижка газона
Нежелательно:
- Посев и посадка большинства овощных культур
- Пересадка растений
- Замачивание семян