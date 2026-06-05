В Балашихе провели седьмую ярмарку экологических проектов

Седьмая ярмарка экологических проектов прошла в Балашихе на территории Вишняковского лесопарка. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

«Подобные мероприятия формируют не только экологическую культуру, но и конкретные технологические решения для чистой и комфортной жизни в Подмосковье», — отметил глава ведомства Тихон Фирсов.

В рамках ярмарки провели «Деловую игру», участники которой формулировали экологические задачи, разрабатывали концепции проектов и презентовали их.

Прием заявок на участие в конкурсе проводился по пяти номинациям: «Будущее экологии Московской области», «Здоровая среда», «Цифровая трансформация в экологии», «Эко-просвещение, социальные медиа и волонтерство» и «Экотуризм». Всего поступило 176 заявок.

В результате дипломы и призы получили 19 авторов проектов. В их число вошли Никита Белов и Матвей Пешков, которые разрабатывали функциональные материалы на основе сополимеров акриламида, а также Ульяна Шевченко и Марианна Максимова с «Домиком для насекомых».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в ОЭЗ «Большой Серпухов» запустят производство средств для защиты растений.