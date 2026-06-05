«Миллионные убытки и долги по налогам»: почему бизнес-империя блогера Влада А4 трещит по швам?

Популярный видеоблогер Влад А4 (настоящее имя — Влад Бумага), чьи ролики набирают миллионы просмотров, столкнулся с неприятностями не в интернете, а в реальном бизнесе. Как пишет Super со ссылкой на телеграм-канал «Звездач», его компании, занимающиеся производством товаров и организацией детских пространств, накопили многомиллионные долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Общая сумма задолженности превысила 3 млн рублей.

Согласно открытым данным, ООО «Кидссити» должно государству около 1 млн рублей. При этом годовой убыток этой компании достиг 15 млн рублей. Еще одно юрлицо — ООО «А4 Кидс Кузьминки» — также задолжало налоговой примерно миллион. Его выручка составила 51 млн рублей, а убыток — 39 млн рублей. То есть компания потратила почти на 40 млн рублей больше, чем заработала.

Самый крупный долг числится за ООО «А4 Магазин» — 1,1 млн рублей. Выручка магазина за отчетный период составила 101 млн рублей, однако убыток тоже внушительный — 14 млн рублей. К тому же к этой организации подано три иска от поставщиков на сумму 618 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что лидеру группы «Руки Вверх!» Сергею Жукову ограничили выезд за границу из-за долга перед ФНС.