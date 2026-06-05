Звезда «Кухни» Виктор Хориняк в новом фильме будет вселяться в чужие тела

Звезда «Кухни», российский актер Виктор Хориняк получил новую необычную роль, пишет журнал «ОК». Артист сыграет главного героя в комедийном фильме «Не трогай меня». Режиссером и автором идеи выступил Аскар Бисембин. Генеральными продюсерами проекта стали Алексей Голубев и Мария Ведешина, а креативным продюсером и соавтором сценария — Макар Кожухов.

Сюжет фильма обещает быть захватывающим и полным магического реализма. Аферист по прозвищу Артист, скрываясь в антикварной лавке, встречает таинственного Протея и получает необычное проклятие. Отныне каждое его прикосновение к человеку приводит к тому, что он перемещается в тело жертвы. Единственный способ вернуть свое тело — получить искреннюю благодарность от того, кого он коснулся.

По замыслу создателей, со временем способность героя выходит из-под контроля. Личности, в которых он успел побывать, «застревают» внутри его сознания. Макс (так зовут главного героя) понимает, что это не просто наказание, а урок. Чтобы окончательно освободиться, он должен совершить поступок не ради личной выгоды, а ради чего-то большего.

В фильме также снимаются Павел Деревянко, Анна Завтур, Валери Зоидова, Александр Обласов, Сергей Степин, Жанна Эппле и другие актеры.

Режиссер Бисембин признался, что идея фильма родилась из желания «поделиться мечтой» — возможностью попробовать себя в самых разных образах и профессиях. По его словам, «Не трогай меня» — это аттракцион, который позволит зрителям частично исполнить эту мечту вместе с героем.

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