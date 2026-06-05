В Подмосковье по карте «Тройка» совершили более 200 млн поездок. Карта начала действовать в областном транспорте с феврале 2021 года, напомнили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«С момента запуска карты для оплаты проезда на областных маршрутах пассажиры сэкономили более 627 млн рублей. В этом году сумма экономии составила 53 млн рублей», — рассказал глава ведомства Марат Сибатулин.

За пять лет «Тройка» вошла в число наиболее востребованных способов оплаты. Только с начала 2026 года ей оплатили более 25,7 млн поездок. В среднем картой пользуются 178 тыс. раз в день.

«В дальнейшем продолжим расширять применение карты и запускать новые цифровые сервисы. Благодарим губернатора Московской области Андрея Воробьева за плодотворное сотрудничество», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал со Сбером соглашение о работе по развитию транспортной системы в регионе.