В Городском округе Пушкинский обсудили медицинскую помощь бойцам СВО и их семьям

В Пушкино прошел круглый стол, посвященный медицинской помощи участникам спецоперации и их близким. Глава округа Максим Красноцветов вместе с врачами, соцслужбами, ветеранами и фондом «Защитники Отечества» подвели итоги работы с 2022 года — за это время поступило более полутора тысяч обращений, каждое из которых потребовало индивидуального подхода.

С 2022 года администрация Городского округа Пушкинский обработала свыше 1500 запросов от участников СВО и членов их семей. Анализ показал: многие ситуации нельзя решить шаблонно — нужна отдельная проработка.

Яркий пример — история ветерана Дмитрия Куркова. На передовой мужчина получил тяжелое ранение: осколок в позвоночнике практически лишил подвижности ноги. В мае уполномоченный главы округа Нина Ушакова, координатор фонда «Защитники Отечества» Лидия Шавлинова и депутат Мособлдумы Михаил Ждан передали Дмитрию специальный велотренажер для реабилитации.

Кроме того, Ждан лично договорился с главным врачом Пушкинской больницы имени профессора Розанова Владимиром Мануйловым о внеочередной консультации нейрохирурга. Также удалось добиться от управляющей компании переделки пандуса в подъезде ветерана.

По итогам круглого стола участники обозначили приоритетные направления и шаги по улучшению взаимодействия между ведомствами. Главная задача остается прежней — помогать ветеранам, действующим бойцам и их семьям. Такие встречи решено сделать регулярными.