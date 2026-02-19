Конец сказки «Карабаха», «Буде-Глимт» Хайкина деклассировал «Интер»: обзор Лиги чемпионов

В среду, 18 февраля, прошли четыре стыковых матча Лиги чемпионов. Болельщикам мне пришлось скучать, они стали свидетелями 19 голов. То есть в среднем в каждой игре было забито около пяти мячей.

«Ньюкасл» поставил «выскочек» на место

Азербайджанский «Карабах» впервые в своей истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов, показав на общем этапе достойный футбол. Но дебют получился совсем не таким, как ожидали болельщики: пять пропущенных мячей уже в первом тайме.

Уже на третьей минуту Энтони Гордон открыл счет, спустя пять минут Малик Тиав преобразовал в гол навес Кирана Триппьера. Еще до перерыва Гордон оформил покер.

Два мяча полузащитник «Ньюкасла» забил с пенальти, причем первый из них оказался спорным: мяч попал в опорную руку защитника, что не должно считаться нарушением.

После перерыва все было спокойнее. Эльвин Джафаргулиев размочил счет, но Джейкоб Мерфи восстановил разницу в пять мячей (6:1). Ответный матч, будем честны, становится формальностью.

Чудо от «Буде-Глимта»

Фото: [ УЕФА ]

Норвежский клуб российского вратаря Никиты Хайкина уверенно обыграл прошлогоднего финалиста Лиги чемпионов «Интер» — 3:1.

В составе «Буде-Глимта» блистал Каспер Хег. Дважды он выводил тонкими передачами на завершающие удары Сонре Брустад-Фета и Йенса-Петтера Хеуге, а затем отличился и сам, подытожив изящную комбинацию.

«Он действительно хорош и в том числе много помогает в обороне. Он оберегает мяч, выигрывает много единоборств. Он принял участие во всех трех голах. Кроме того, он отличный парень, так что это идеальный комплект», — порадовался за своего лидера главный тренер норвежцев Кьетиль Кнутсен.

«Интер» же сумел забить лишь однажды (Пьо Эспозито), и ответный матч для миланцев будет очень сложным. Счет будет гнать их вперед, а «Буде-Глимт» показал, как элегантно он может вылетать в контратаки.

Голевое безумие в Брюгге

Фото: [ УЕФА ]

«Брюгге» принимал «Атлетико», и поначалу для хозяев все складывалось печально. В начале тайма Хулиан Альварес забил с пенальти, а в концовке первой 45-минутки Адемола Лукман с близкого расстояния удвоил результат.

Но после перерыва «Брюгге» сумел собраться и к середине второго тайма сравнял счет (Рафаэл Оньедика, Николо Трезольди).

Ответное давление «Атлетико» вылилось в автогол защитника Хоэля Ордоньеса, но за минуту до конца Христос Цолис убежал к воротам мадридцев и вновь сравнял счет. 3:3 — интрига сохраняется.

«Получился красивый матч с высоким темпом, качественной игрой и голами. Мы уезжаем с позитивным результатом и надеемся довести дело до конца на своем поле», — сказал главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.

Реванш «Байера»

Фото: [ УЕФА ]

«Олимпиакос» и «Байер» встречались на общем этапе. Тогда грекам удалось одержать домашнюю победу (2:0). На матч плей-офф леверкузенцы вышли с твердым желанием поквитаться.

В первом тайме Костас Дзолакис несколько раз выручал свою команду, но после перерыва Патрик Шик забил два мяча с интервалом в три минуты: вначале реализовал выход один на один, а затем точно пробил головой. «Месть» получилась симметричной — 2:0.