«Концентрат доброты»: гандболисты известной команды трогательно проводили доктора, который помогал им побеждать

В минувшем сезоне у гандбольной команды из Чехова прервалась уникальная победная серия. «Медведи» не смогли выиграть чемпионат России впервые за 22 года своего существования. Все это время команду тренирует легендарный Владимир Максимов, а многие его воспитанники стали мировыми звездами. Но есть у «мишек» еще один культовый персонаж – клубный врач Вячеслав Борисов, или просто Михалыч. На днях команда проводила его на заслуженный отдых овациями. Медик лечил «Чеховских медведей» больше 20 лет.

НЕЗАМЕТНЫЙ ТВОРЕЦ ПОБЕД

Почести – обычная история, когда спортивную карьеру завершает важный игрок или тренер. Про остальной клубный персонал вспоминают куда реже. Но тихо «отправить на пенсию» Вячеслава Борисова было бы преступлением, и вот вам несколько аргументов.

Михалыч в медицине уже 55 лет, из них 22 он работает в «Чеховских медведях». Коман­да за этот период отдала соперникам лишь одно золото Суперлиги, и то – смогли завоевать бронзу. Без крутого медика столь длительная серия была бы невозможна.

До прихода в «Чеховские медведи» заслуженный врач успел поработать в сборных по легкой атлетике, спортивной гимнастике и гандболу. Всего за плечами Вячеслава Михайловича восемь олимпийских циклов – от Москвы-1980 до Пекина-2008. Доктор помог нашей мужской сборной по гандболу завоевать бронзу на Олимпиаде в Афинах.

КЛУБ – ВТОРАЯ СЕМЬЯ

Несколько лет назад Вячеслав Борисов рассказывал нашему изданию о тонкостях своей работы. Врач доказывал, что для гандболистов незаменимы тейпы – ленты вроде пластырей, например, для поддержки суставов. Еще он называл аскорбинку королевой аптечки и комментировал запрет мельдония.

Фото: [ пресс-служба ГК «Чеховские медведи» ]

Тогда же игроки «мишек» уверяли, что Михалычу можно позвонить в любое время суток. Специалист поможет не только при травмах, но даже при банальной изжоге, а еще окажет психологическую помощь. Нечто похожее озвучил в недавней прощальной речи главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов.

«Ты тот человек, который является концентратом доброты в команде, и все с удовольствием приходят к тебе на обследования, – обратился коуч к врачу. – Некоторые просто заходят к тебе поговорить по душам».

После этих слов игроки и весь тренерский штаб искупали заслуженного врача в аплодисментах. Клуб презентовал Михалычу огромный торт, который потом уплетала вся команда. И это во время сборов. Словом, прощание получилось теплым, а сам доктор чуть не всплакнул.

НИЗКИЙ ПОКЛОН

О важности Вячеслава Борисова для команды красноречиво свидетельствуют и соцсети. «Низкий поклон», «Уважуха», «Спасибо, Михалыч!», – в паблике «Чеховских медведей» исключительно положительные комментарии в адрес врача. Вдобавок среднестатистический пост «мишек» ВКонтакте набирает полтора десятка отметок «нравится». А под недавней публикацией о Вячеславе Борисове их почти в десять раз больше.

Фото: [ пресс-служба ГК «Чеховские медведи» ]

В клубе нам рассказали, что замены опытному медику пока нет. А Михалыч уже говорит, что на игры команды он ходить не перестанет.

«Сейчас хочу уделить время жене, детям, внукам. Но про гандбол не забуду, ведь клуб – это уже тоже моя семья», – напоминает доктор.

факт

22 сезона трудился в медицинском штабе «Чеховских медведей» Вячеслав Борисов. За годы работы в спортивной медицине специалиста наградили званием «Заслуженного врача РФ».