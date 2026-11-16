Более ₽26,7 млрд поступило в бюджеты округов Подмосковья от продажи и аренды земли

За десять месяцев 2026 года муниципалитеты Московской области получили ₽26,7 млрд от продажи и аренды земли и недвижимости. Это составляет 89% от годового плана в ₽30,1 млрд, сообщило Министерство имущественных отношений Московской области.

По сравнению с январем–октябрем прошлого года доходы местных бюджетов выросли на ₽3,7 млрд. Рост обеспечили земельно-имущественные торги, которые организуют при участии Комитета по конкурентной политике Московской области.

По итогам октября больше всего средств привлекли Красногорск (₽139 млн), Одинцовский округ (₽137 млн) и Мытищи (₽135 млн). Крупнейшей сделкой стала продажа нежилого помещения площадью 152,4 кв. метра в Мытищах за ₽35,9 млн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил ключи от квартир семьям военнослужащих.