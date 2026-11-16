Домофонный пранк довел трех школьниц до отделения полиции

В Прокопьевске полицейские разыскали трех 14-летних школьниц, которые ради забавы звонили в домофон многоэтажки, ругались матом и убегали. Как сообщает VSE42.RU со ссылкой на ГУ МВД по Кузбассу, на допросе подростки объяснили свое поведение обычной скукой во время прогулки.

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов на улице Строителей. О выходках подростков, которые не давали покоя жильцам, в социальных сетях рассказала местная жительница. Она пожаловалась, что девочки часто звонят в домофон, нецензурно ругаются и пугают жильцов. Публикация быстро привлекла внимание правоохранителей: сотрудники полиции провели проверку, оперативно установили личности нарушительниц и вызвали их в участок вместе с родителями.

В отделе с девочками пообщались инспекторы по делам несовершеннолетних. Полицейские разъяснили школьницам правила поведения в общественных местах и напомнили о последствиях подобных «развлечений». В ведомстве подчеркнули, что уже с 16 лет за мелкое хулиганство наступает административная ответственность, которая грозит нарушителям штрафом или даже арестом.

Собранные материалы по факту инцидента уже направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, где определят дальнейшие меры воздействия на юных пранкерш.