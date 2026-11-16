Экологи не нашли превышений загрязнения воздуха в трех округах Подмосковья

Мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» в минувшие выходные проверили качество воздуха в Кашире, Лыткарине и Наро-Фоминске. Превышений допустимых норм не выявили, сообщило Министерство экологии и природопользования Московской области.

Специалисты выехали по жалобам жителей и заявкам инспекторов эконадзора. Пробы брали рядом с предприятиями и в плотной жилой застройке, а в Кашире и Лыткарине замеры провели ночью, когда вредные вещества хуже всего рассеиваются в атмосфере.

Во всех трех муниципалитетах концентрация загрязняющих веществ не превысила 0,2 от предельно допустимой нормы.

Всего за выходные на горячую линию «Мособлэкомониторинга» поступило 110 обращений с просьбами проверить воздух в разных округах региона. По этим заявкам составят график следующих выездов передвижных лабораторий.

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