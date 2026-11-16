«Провокация» у Крымского моста: ВСУ атаковали сотней дронов перед встречей в Шэньчжэне

В ночь на понедельник, 16 ноября, Вооруженные силы Украины атаковали Крымский мост более чем сотней дронов. Боевая часть одного беспилотника упала на правую арку со стороны Крыма, от удара ее визуально повело примерно на 15 градусов. Информация о пострадавших не поступала. Об этом пишет Lenta.ru.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о начавшейся оценке незначительных повреждений сооружения. По его словам, сообщение по мосту продолжается, поэтому информация от Минтранса последует.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал атаку провокацией, призванной омрачить предстоящую встречу в Шэньчжэне и усилия по мирному урегулированию. Военный корреспондент Юрий Котенок считает, что удар сигнализирует о неготовности Украины идти на компромиссы с Россией и отказе от мирного урегулирования. По его мнению, Киев также хотел усилить свои позиции за столом переговоров. Котенок предложил в ответ бить по центрам принятия решений и штабам.

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заверил, что Вооруженные силы России не заставят ждать с ответом на атаку, ответ будет жестким. Военблогер Юрий Подоляка предложил атаковать мосты через Днепр.

Ранее сообщалось, что над Россией уничтожили более полутысячи украинских дронов, есть жертвы и разрушения.