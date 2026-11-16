В организации в Химках после вмешательства прокуратуры погасили задолженность по зарплате на ₽160 тыс.

В Химках после вмешательства городской прокуратуры погасили задолженность по зарплате перед сотрудниками частного охранного предприятия. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

В рамках проверки выяснилось, что в организации частично не выплатили зарплату четырем сотрудникам. Сумма задолженности составила ₽160 тыс. Помимо этого, было установлено, что ранее сотрудникам уже не раз несвоевременно выплачивали заработную плату.

Руководителю организации внесли представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. В результате ответственное должностное лицо привлекли к административной ответственности и оштрафовали.