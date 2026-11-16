В Подмосковье краснокнижным символом региона стал зубр. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области со ссылкой на результаты всероссийского голосования по выбору 100 краснокнижных видов флоры и фауны, олицетворяющих субъекты РФ.

В Подмосковье лидером голосования стал зубр. При этом зубр вместе русской выхухолью, также обитающей в Московской области, вошел в топ-12 видов по стране.

«Такие проекты, как „100 видов“ чрезвычайно важны не только для того, чтобы напомнить людям, как легко можно потерять целые виды, но и для привлечения неравнодушных людей к адресным программам их сохранения, таким как проект „Усынови зубра“, который реализуется в Приокско-Террасном биосферном заповеднике», — отметил глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов.

В Подмосковье зубры обитают не только на территории Приокско-Террасного заповедника. В 2024 году была обнаружена вольноживущая популяция зубра в Талдоме.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Экологическое благополучие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в Подмосковье.