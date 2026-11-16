«Братская и солидарная»: Мадуро из заключения в Нью-Йорке передал привет России

Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся в заключении в Нью-Йорке, передал привет России и назвал ее братской страной. Об этом заявила заместитель председателя правящей Единой социалистической партии Венесуэлы по международным делам Таня Валентина Диас на мероприятии — форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма «За свободу наций!», передает РИА Новости .

По словам Диас, Мадуро также шлет приветствие России, которая, как он отметил, всегда была братской и солидарной страной.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров с трибуны Генассамблеи ООН потребовал освобождения Мадуро и его супруги из тюрьмы в США. Он настаивал на скорейшем освобождении венесуэльского лидера и его супруги и неповторении подобных эксцессов в будущем. Супруга политика также находится в тюрьме в США.

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