Подмосковная спортсменка завоевала медали на первенстве Европы по настольному теннису

Подмосковная спортсменка Виктория Рыбалченко (Химки) выступила в составе сборной России и завоевала золотую медаль на первенстве Европы по настольному теннису среди спортсменов до 14 лет (мини-кадетов), которое прошло с 11 по 15 ноября в Невшехире (Турция). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Кроме того, представительница региона стала серебряным призером в смешанном парном разряде. В финале смешанных команд российская сборная одержала победу над командой Украины со счетом 3:0.

Воспитанница училища олимпийского резерва № 3 в смешанном парном разряде вместе с Михаилом Кирилловым взяла серебро. В финале российский дуэт уступил тандему спортсменов из Испании и Швейцарии.

Состязания прошли в Невшехире, их участниками стали юные теннисисты из различных стран Европы.

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