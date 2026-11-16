На товарищеский матч сборных России и Венесуэлы проданы все билеты, сообщили в Российском футбольном союзе (РФС).

Матч пройдет 17 ноября в Краснодаре, начало в 19:00 по московскому времени. Краснодарская «Ozon Арена» вмещает 33 тыс. зрителей.

Сборная России в игре с Венесуэлой предстанет в специально разработанной ретроформе, посвященной 100-летию Никиты Симоняна и 70-летию победы сборной СССР на Олимпиаде в Мельбурне. Полевые игроки сыграют в красных футболках и гетрах и белых трусах, для вратарей подготовлена черная форма, в честь Льва Яшина.

Матч в Краснодаре станет для национальной команды вторым в ноябрьский слот для матчей сборных. Ранее сборная России обыграла в Ташкенте команду Узбекистана со счетом 3:2, уступая по ходу матча два мяча.