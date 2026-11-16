Одинцовская областная больница проведет донорскую акцию

Отделение переливания крови Одинцовской областной больницы приглашает жителей сдать кровь 21 ноября 2026 года. Акция пройдет с 8:30 до 12:00 для пополнения запасов стационаров Одинцовского округа, сообщило Министерство здравоохранения Московской области.

Донорская кровь необходима пациентам с онкологическими и гематологическими заболеваниями, пострадавшим в ДТП, а также людям перед срочными операциями. Кроме того, переливание требуется женщинам и новорожденным при осложнениях во время родов.

Заведующая отделением переливания крови, трансфузиолог Наталья Хильченко отметила, что больнице важно постоянно поддерживать неснижаемый запас крови. Это позволяет врачам оперативно оказывать помощь в любых чрезвычайных ситуациях без задержек.

«Донорство — это не просто медицинская процедура, это искренний акт солидарности и заботы о ближнем», — подчеркнула она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» с января в регионе закупили более 300 единиц оборудования для реабилитации.