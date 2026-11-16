Белка меньше, чем заявлено: как правильно читать этикету протеиновых батончиков

На упаковке обещают «много белка», но за красивой надписью может скрываться обычный сладкий батончик, в котором его не так уж много. Чтобы не переплачивать за маркетинг, достаточно перевернуть упаковку и посмотреть на несколько строк. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

По словам эксперта, первое, что нужно проверить, — сколько белка содержится в 100 граммах продукта. Надпись «10 граммов белка» может говорить о целой упаковке.

«Производитель может вынести на упаковку привлекательную цифру, но не понятно, к какому объему она относится. Поэтому сначала найдите таблицу пищевой ценности. Если сравниваете два продукта, смотрите одинаковые показатели — белок на 100 граммов или на одну и ту же порцию, сравните количество сахара и жира», — посоветовала Редина.

В составе должны быть источники белка — молоко, творог, яйца, соя, горох, сывороточный белок, казеин или растительные протеиновые изоляты. И указан он должен быть ближе к началу списка, потому что ингредиенты перечисляют по убыванию их количества.

«Смотрите, за счет чего продукт богат белком. Это может быть молочный или растительный белок, но важно и его количество. Если в начале состава сахар, сироп, глазурь или растительный жир, а белковый компонент затерялся в конце, то слово „протеин“ в названии еще не делает продукт белковым», — объяснила диетолог.

Диетолог назвала еще один способ проверить обещания на упаковке — сравнить продукт с обычной едой. В твороге, натуральном йогурте, яйцах и бобовых тоже есть белок. Иногда его там не меньше, чем в специальном батончике, а состав при этом проще.

«Если вам нравится такой батончик, его можно съесть как десерт или перекус. Но не ждите от него пользы только из-за добавленного белка», — отметила Редина.

Если на лицевой стороне упаковки обещают много белка, а в таблице его мало, но много сахара, перед вами не полноценный белковый продукт, а маркетинговая уловка.