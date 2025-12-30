В 2025 году российский футбол оставался без официальных международных матчей, но и без них скучно было.

Портал «Подмосковье сегодня» выделяет главные события и тренды уходящего футбольного года в России.

«Краснодар» — впервые чемпион

Основанный 17 лет назад бизнесменом Сергеем Галицким ФК «Краснодар» впервые стал чемпионом страны. Было время, когда владелец клуба ставил цель побеждать в России и участвовать в еврокубках командой, которая состояла бы из собственных воспитанников. Несмотря на успешную работу клубной академии, эта мечта Галицкого пока остается утопией. Зато «Краснодар» твердо придерживается другого заявленного принципа — показывать зрелищный, атакующий футбол. Но для чемпионства все равно потребовалось чуть больше прагматизма, чем это было ранее. В концовках матчей команда Мурада Мусаева не чуралась сыграть от обороны.

Фото: [ ФК «Краснодар» ]

Перед заключительным туром судьба золота была в руках «Краснодара». «Быки» возглавляли турнирную таблицу, на очко опережая «Зенит». Поэтому нужно было просто обыграть своего соперника, московское «Динамо». «Краснодар» справился — 3:0. После шести лет гегемонии «Зенита» Россия получила нового футбольного чемпиона. В турнире 2025/2026 «Краснодар» также выглядит едва ли не самой цельной командой и перед зимней паузой лидирует. Все то же одно очко от все того же «Зенита». Правда, впереди не один матч, а целых 12 туров.

ЦСКА догнал «Локомотив» по кубковым титулам

До розыгрыша Кубка России 2024/2025 самой кубковой командой страны был «Локомотив», который выигрывал титул 9 раз. В этом году железнодорожников догнал ЦСКА.

Фото: [ ПФК ЦСКА ]

В финале турнира в «Лужниках» в присутствии 57 тыс. зрителей встретились ЦСКА и «Ростов». Основное время завершилось вничью, по регламенту сразу же началась серия пенальти. Неувядаемый голкипер армейцев Игорь Акинфеев отразил один из ударов, принеся своей команде победу. Он стал рекордсменом Кубка России, выиграв его в восьмой раз. В первый раз Акинфеев поднял трофей над головой ровно 20 лет назад.

В июле ЦСКА забрал еще и Суперкубок. В Казани армейцы обыграли «Краснодар» с минимальным счетом, а автором единственного гола стал защитник Игорь Дивеев.

Коллекция трофеев Сафонова

Голкипер Матвей Сафонов перешел в ПСЖ в 2024 году и уже завоевал с французским грандом шесть титулов. Пять из них — в календарном 2025 году.

Победы в Лиге чемпионов и даже в чемпионате Франции выглядят поувесистее, чем Межконтинентальный кубок. Но именно матч за этот трофей стал звездным часом российского вратаря.

Фото: [ ФК ПСЖ ]

Основное и дополнительное время матча с «Фламенго» завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти Сафонов отразил четыре удара подряд. Главного героя матча качала вся французская команда, кроме украинца Ильи Забарного и запасного вратаря Люка Шевалье. Первому не велит прикасаться к русскому государственный фашизм, а второму — личная досада.

Провал совместительства Карпина

В феврале главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил об уходе из «Ростова». Тогда он говорил об усталости от совместительства двух постов, о желании проводить больше времени с семьей. Но уже в июне Карпин возглавил московское «Динамо».

Фото: [ ФК «Динамо» ]

Год назад бело-голубые претендовали на победу в чемпионате. Казалось, что теперь, с точечным усилением и харизматичным тренером, они точно будут бороться за титул, которого не видели без малого полвека. Не получилось совсем. У неудачи Карпина в «Динамо» есть целый набор причин: огромное количество травмированных, наличие игроков, не подходящих под игровую модель тренера, разногласия в коллективе. В итоге «Динамо» шло примерно по графику сезона, в котором оно вылетело из высшего дивизиона.

В ноябре Валерий Карпин подал в отставку в «Динамо», теперь уже, по его словам, окончательно открестившись от совместительства.

Проблема в том, что серьезной критике подверглась сборная. Многие эксперты отмечают, что команды как таковой нет — есть набор из нескольких десятков игроков, которые ротируются едва ли не рандомным способом.

Взлет «Балтики»

Фото: [ ФК «Балтика» ]

Главной сенсацией первой половины сезона 2025/26 в РПЛ стала калининградская «Балтика». Команда, вернувшаяся в высший дивизион, занимает промежуточное пятое место, проиграв лишь раз.

Андрей Талалаев и раньше считался интересным тренером, хоть и неуживчивым. Малобюджетная «Балтика» — именно тренерская команда. Есть ощущение, что, если из нее изъять нескольких лидеров, клуб легко найдет им замену. А интерес к калининградским футболистам есть. ЦСКА нацелился на вингера Владислава Сауся, а «Локомотив» хочет вернуть своего воспитанника Максима Петрова.

Больше всех от «Балтики» пострадал московский «Спартак», который уже успел дважды проиграть калининградцам — 0:3 и 0:1. В первом матче у красно-белых было два удаления — неудачный исход можно оправдать этим обстоятельством. Но вторую-то игру уже «Балтика» играла в меньшинстве в течение часа.

Страсти по лимиту

Фото: [ ФК «Зенит» ]

Министр спорта Михаил Дегтярев заявил о необходимости ужесточить лимит на легионеров в РПЛ. Считается, что вопрос этот уже решен. За несколько лет от нынешнего мягкого лимита (13 иностранцев в заявке, восемь на поле) планируется перейти к более жестокому 10/5.

Утверждается, что эта мера позволит получить больше игрового времени молодым россиянам. Вопрос спорный — предыдущие ужесточения ожидаемого эффекта не приносили, зато повышали цены на обладателей российского паспорта.

Дегтярев проговорился, что большинству клубов не о чем беспокоиться, поскольку они легко впишутся в ужесточенный лимит, проблемы будут лишь у нескольких команд. Прямо сейчас сложности есть у «Зенита» и «Краснодара», а также с некоторыми оговорками у «Спартака». Тогда необходимость ужесточения лимита вызывает еще больше вопросов: все затевается только для того, чтобы приструнить несколько топ-клубов, да еще и накануне возможного выступления в еврокубки?

Однако клубы потихоньку уже начали готовиться к новому лимиту, пытаясь избавиться от лишних иностранцев и найти годных россиян для стартового состава.

Прорыв молодых

Мягкий лимит не помешал появлению целой плеяды ярких молодых российских игроков. 20-летние Алексей Батраков и Матвей Кисляк уже стали лидерами «Локомотива» и ЦСКА соответственно. Атаку армейцев сложно представить без Кирилла Глебова, которому тоже 20. В «Спартаке» место в старте застолбил 21-летний Игорь Дмитриев.

Фото: [ Дмитрий Пестряков/ФК «Акрон» ]

В «Балтике» открытиями сезона стали центральный защитник Сергей Варатынов (22 года), опорник Иван Беликов (21), вингер Владислав Саусь (22). В «Акроне» 19-летний Дмитрий Пестряков стал вожделенной трансферной целью топ-клубов.

В РПЛ эти и другие молодые футболисты зажигают. Самое время проверить, как новые таланты будут смотреться на международном уровне.