Дачников предупреждают о мошенниках под видом мастеров

С началом активного дачного сезона в России усилилась деятельность мошенников, предлагающих услуги по ремонту и благоустройству участков. Злоумышленники используют доверчивость владельцев загородной недвижимости, чтобы получить предоплату и скрыться. Об этом пишет РИА Новости .

По данным специалистов платформы «Мошеловка», связанной с Народным фронтом, в последние недели участились случаи обмана под видом оказания дачных услуг. Аферисты размещают объявления о ремонте заборов, обслуживании септиков, обрезке деревьев и других работах, востребованных весной.

Для создания видимости профессионализма злоумышленники демонстрируют портфолио с привлекательными примерами выполненных проектов. Однако, как правило, такие изображения заимствуются из открытых источников и не имеют отношения к реальной деятельности.

После согласования заказа потенциальным клиентам предлагают внести аванс — якобы на закупку материалов или оплату выезда рабочей бригады. Получив деньги, исполнители перестают выходить на связь.

Основными жертвами схемы становятся владельцы дач, садовых участков и пожилые люди. Эксперты отмечают, что пик подобных случаев приходится на май, когда спрос на подобные услуги традиционно возрастает.

