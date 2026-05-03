Ночная активность БПЛА над Ленобластью: уничтожено более 40 целей

В ночь на 3 мая в воздушном пространстве Ленинградской области зафиксирована повышенная активность беспилотных летательных аппаратов. По данным региональных властей, силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили десятки воздушных целей. В ряде районов вводились временные ограничения на работу аэропортов.

По информации, озвученной губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, над территорией региона было сбито 43 беспилотника. Он отметил, что подразделения ПВО продолжают работу в штатном усиленном режиме, контролируя воздушную обстановку.

На фоне происходящего временные ограничения на прием и отправку рейсов вводились в аэропорту Пскова и петербургском Пулково. Это было связано с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Жители отдельных районов Ленинградской области сообщали о характерных звуках пролета летательных аппаратов и отдельных хлопках в небе.

