Пробелы в трудовой истории: эксперт объяснила, какие неточности уменьшают размер пенсии

Неточности в данных о трудовой деятельности, а также пробелы в учете страховых взносов способны существенно повлиять на размер будущей пенсии. Специалисты рекомендуют заранее проверять сведения, чтобы избежать снижения выплат. Ошибки при фиксации трудового стажа и перечислении страховых взносов могут привести к уменьшению пенсионных начислений. Об этом РИА Новости сообщила преподаватель РАНХиГС Татьяна Голубева.

По ее словам, особое значение имеет стаж, накопленный до 2002 года: именно он формирует так называемый стажевый коэффициент. При достижении установленного порога — 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин — применяется базовое значение 0,55. Если в трудовой биографии есть неучтенные периоды, это автоматически снижает основу для расчета.

К таким периодам могут относиться служба в армии, получение пособия по безработице или обучение, которые не всегда корректно отражаются в документах.

После 2002 года ключевым фактором становится полнота и регулярность страховых отчислений со стороны работодателя. Работа без официального оформления, задержки платежей или технические сбои при передаче сведений в Социальный фонд напрямую влияют на итоговый размер пенсии.

Дополнительные риски связаны с формальными несоответствиями в документах. Например, различия в фамилиях без подтверждающих бумаг или отсутствие данных о доходах за отдельные периоды также могут привести к снижению выплат.

Кроме того, изменение места жительства способно повлиять на размер пенсии. При переезде в регион с более низким районным коэффициентом пенсионер может лишиться части надбавки, привязанной к прежнему месту проживания.

Эксперт советует тем, кто сомневается в корректности начислений, запросить информацию в Социальном фонде России. Соответствующую справку можно получить через личный кабинет, обычно она формируется в течение одного дня.

