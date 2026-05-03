Сомнолог рассказала, как ночной график влияет на сердце и психику

Регулярная работа в ночное время может привести не только к усталости, но и к серьезным нарушениям в работе организма. Специалисты отмечают, что сбой биологических ритмов затрагивает сразу несколько систем — от сердечно-сосудистой до нервной. Об этом пишет « Газета.Ru ».

Организм человека функционирует в соответствии с циркадными ритмами, которые регулируются структурами мозга и зависят от смены дня и ночи. Свет стимулирует активность, тогда как темнота запускает процессы восстановления. При работе ночью этот механизм нарушается, что приводит к постоянному конфликту между внутренними часами и реальным режимом жизни.

Как поясняет врач-сомнолог София Черкасова, в ночные часы тело продолжает стремиться к отдыху: повышается выработка мелатонина, снижается температура и замедляются реакции. Это неизбежно отражается на концентрации и вызывает сонливость.

Дополнительную сложность создает то, что разные органы адаптируются к измененному графику с разной скоростью. В результате возникает внутренний дисбаланс: мозг остается активным, а системы пищеварения и обмена веществ продолжают функционировать по «ночному сценарию».

Длительное соблюдение такого режима связано с повышенными рисками для здоровья. У людей, работающих по ночам, чаще фиксируются гипертония и ишемическая болезнь сердца. Это связано с нарушением суточной динамики давления и усилением воспалительных процессов.

Серьезные изменения происходят и в обмене веществ. Снижается чувствительность к инсулину, нарушается контроль аппетита: растет уровень гормона голода и уменьшается выработка гормона насыщения. Ночные перекусы усиливают эти эффекты, увеличивая вероятность набора веса.

Не остаются без последствий и изменения в психоэмоциональной сфере. Хронический недосып может вызывать раздражительность, тревожность и депрессивные состояния. Одновременно снижается эффективность иммунной защиты, что делает организм более уязвимым к инфекциям.

Несмотря на распространенное мнение о возможности привыкания к ночному графику, специалисты считают полную адаптацию редким явлением. Она возможна лишь при строгом соблюдении постоянного режима, включая сон в полной темноте и отсутствие «переключений» на дневную активность в выходные. На практике большинство людей живут в смешанном ритме, что не позволяет организму полностью перестроиться.

О неблагоприятных изменениях могут свидетельствовать стойкие проблемы со сном, ощущение усталости даже после отдыха, эпизоды кратковременного засыпания в течение дня, снижение концентрации и эмоциональная нестабильность. Также возможны скачки давления, нарушения пищеварения и частые простуды.

Если отказаться от ночной работы невозможно, специалисты рекомендуют минимизировать риски. Важную роль играет правильное освещение: во время смены оно должно быть ярким, а после — наоборот, следует избегать света. Для полноценного отдыха необходимо обеспечить темноту и тишину, поддерживать прохладную температуру в спальне и спать не менее 7–9 часов.

Дополнительно полезны короткие периоды сна перед сменой, а также контроль потребления кофеина — его лучше употреблять только в начале работы. Питание ночью должно быть легким, а основной прием пищи переносится на дневное время.

Стабильность графика также снижает нагрузку на организм: предпочтительнее работать сериями одинаковых смен, избегая резких переходов между дневным и ночным режимами.

