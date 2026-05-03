Эксперт назвал признаки потенциальной опасности, при которой стоит насторожиться

Повышенное внимание к окружающей обстановке может предотвратить серьезные происшествия. Эксперты напоминают: при малейших признаках подозрительной активности важно не игнорировать ситуацию и своевременно обращаться в правоохранительные органы.

Как рассказал в комментарии Газета.Ru адвокат Альберт Халеян, настороженность должна вызывать, например, поведение незнакомцев рядом с образовательными учреждениями. Речь идет о случаях, когда человек регулярно появляется у школ или детских садов, изучает территорию, фотографирует входы или делает записи.

Подозрения могут возникнуть и в жилых домах. Если неизвестный, не связанный с коммунальными службами, перемещается по подъезду, проверяет технические помещения или фиксирует что-либо на камеру, следует незамедлительно сообщить об этом участковому или в полицию.

Отдельного внимания, по словам эксперта, заслуживает активность во дворах. Фиксация номеров автомобилей, длительное нахождение в машине с включенным двигателем или необычная парковка рядом с жилыми домами и социальными объектами — все это может быть поводом для проверки.

Также стоит учитывать внешний вид и поведение человека. Одежда, не соответствующая погоде, попытки скрыть лицо, нервозность, избегание камер наблюдения — возможные тревожные сигналы.

Особую опасность представляют бесхозные предметы: сумки, коробки или пакеты, оставленные без присмотра. В таких случаях категорически запрещено прикасаться к ним или пытаться осмотреть — необходимо сразу сообщить в экстренные службы.

Эксперт рекомендует при обращении в полицию запоминать детали: приметы человека, одежду, возможные особенности, а также номера автомобилей и точное место. Связаться с правоохранителями можно по телефонам 102 или 112, при этом важно оставаться на безопасном расстоянии и не предпринимать самостоятельных действий.

Адвокат подчеркивает, что сегодня риски усиливаются из-за вовлечения людей в противоправную деятельность через интернет. Даже на первый взгляд случайный человек может выполнять незаконные поручения. При этом за тяжкие преступления предусмотрена строгая ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

