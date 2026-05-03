Длинные новогодние каникулы: когда снова будет 12 дней отдыха

Продолжительные новогодние каникулы, сопоставимые с рекордными показателями последних лет, могут вновь появиться в России в начале следующего десятилетия. Такой сценарий возможен при сохранении действующих норм трудового законодательства и текущего распределения праздничных дней, пишет ТАСС .

По оценке главы думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, повторение максимально длинных новогодних выходных, аналогичных периоду 2026 года, вероятно в 2032 году. Тогда суммарная продолжительность отдыха может составить 12 календарных дней.

Ключевую роль в этом играет совпадение дат в календаре: конец 2031 года и начало 2032-го формируют аналогичную конфигурацию выходных. В частности, 31 декабря приходится на середину недели, а завершение праздничного периода — на воскресенье, что позволяет объединить нерабочие дни в непрерывный интервал.

Ранее Министерство труда представило проект производственного календаря на 2027 год. Согласно документу, ближайшие новогодние каникулы продлятся 11 дней. Это немного меньше, чем в 2026 году, когда россияне отдыхали 12 дней подряд — такой показатель стал одним из самых продолжительных за последнее время.

Будущий праздничный период будет складываться следующим образом: официальные выходные дни охватят промежуток с 1 по 8 января. При этом за счет того, что 9 и 10 января приходятся на выходные, а 31 декабря также объявлен нерабочим, общая продолжительность отдыха увеличится до 11 дней подряд.

